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  3. Yeni Batman'i Robert Pattinson mı canlandırıcak?

Yeni Batman'i Robert Pattinson mı canlandırıcak?

Yeni Batman'i Robert Pattinson mı canlandırıcak"

ABD'de yayımlanan Variety dergisi Robert Pattinson'ın yeni filminde Batman'i canlandıracağını yazdı.

Alacakaranlık (Twilight) filmlerinde oynadığı vampir rolüyle ünlenen Pattinson'ın oynayacağı Batman'in 25 Haziran 2021'de vizyona gireceği belirtiliyor.  Variety'ye konuşan kaynaklar, anlaşmanın henüz sonuçlanmadığını fakat yapımcıların Pattinson'a karar verdiğini ve anlaşmanın kısa süre içinde imzalanmasını beklediklerini söyledi.

Warner Bros.'un çekeceği DC Comics filminin ön prodüksiyon çalışmalarının bu yaz başlaması bekleniyor. Filmin yapımcısı Matt Reeves, son iki Maymunlar Cehennemi (Planet of the Apes) filminin de yapımcısıydı. Anlaşmanın imzalanması durumunda 33 yaşındaki Pattinson Batman'i oynayan ikinci en genç aktör olacak. En genç aktör ise Batman Begins filmi 2005'te çıktığında süper kahramanı 31 yaşında oynayan Christian Bale olmuştu.


(BBC)

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