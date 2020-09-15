Yemin'in yeni Reyhan'ı Cansu Tuman'ın sıfır makyaj pozları şaşırttı

Yemin'in yeni Reyhan'ı Cansu Tuman'ın doğal pozları sosyal medyayı salladı. Sıfır makyajlı hallerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Cansu Tuman takipçilerinin beğenisini kazandı. İlk iki sezonu ile büyük beğeni toplayan Yemin dizisinin 3. sezonunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yemin dizisinde başrol olarak Cansu Tuman izleyici ile buluşuyor.

İşte Cansu Tuman'ın sıfır makyaj pozları..

CANSU TUMAN KİMDİR?

Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuğa başlamadan önce Moleküler Biyolog olarak çalışan Tuman, kameralar karşısına ilk olarak 2015 yılında Arka Sokaklar ve Kiralık Aşk gibi dizlerde aldığı küçük rollerle geçti.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Arzu karakterine benzemesiyle ve başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Cansu Tuman, Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde Merve karakterine hayat verdi.

Cansu Tuman şimdilerde ise Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin'de rol alıyor.