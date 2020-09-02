Yemin'in yeni Reyhan'ı Cansu Tuman oldu! Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında?

Kanal 7'nin iddialı dizileri arasında yer alan Yemin'in 3. sezon 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda diziye dair merak edilen bir çok detay ortaya çıktı.

Yemin dizisinde başrol olarak Cansu Tuman izleyici ile buluşacak. Reyhan ve Emir’in oğullarına bakmak için gelecek bakıcıyı Cansu Tuman canlandıracak.

CANSU TUMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geşdi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa başlamadan önce Moleküler Biyolog olarak çalışan Tuman, kameralar karşısına ilk olarak 2015 yılında Arka Sokaklar ve Kiralık Aşk gibi dizlerde aldığı küçük rollerle geçti.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Arzu karakterine benzemesiyle ve başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Cansu Tuman, şimdilerde, Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde Merve karakterine hayat vermektedir. Cansu Tuman, 1.68 metre boyunda ve 52 kilodur.

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CANSU TUMAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?



2020 – Öğretmen (Merve) (TV Dizisi)

2019 – Gerçek Olamaz (Sinema Filmi)

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Arzu'nun Gençliği) (TV Dizisi)

2015 – Kiralık Aşk (TV Dizisi)

2015 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)