Yemin'in yeni Reyhan'ı Cansu Tuman doğal güzelliğiyle büyüledi

İlk iki sezonu ile büyük beğeni toplayan Yemin dizisinin 3. sezonunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yemin dizisinde başrol olarak Cansu Tuman izleyici ile buluşuyor. Reyhan ve Emir’in oğullarına bakmak için gelecek bakıcıyı Cansu Tuman oynuyor.

Cansu Tuman doğal güzelliğiyle büyüledi...

CANSU TUMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa başlamadan önce Moleküler Biyolog olarak çalışan Tuman, kameralar karşısına ilk olarak 2015 yılında Arka Sokaklar ve Kiralık Aşk gibi dizlerde aldığı küçük rollerle geçti.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Arzu karakterine benzemesiyle ve başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Cansu Tuman, şimdilerde, Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde Merve karakterine hayat vermektedir. Cansu Tuman, 1.68 metre boyunda ve 52 kilodur.