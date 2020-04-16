Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız'dan flaş karar! Diziye veda etti

Kanal 7'nin reyting rekortmeni günlük dizisi "Yemin" koronavirüs salgını nedeniyle sezon arası verdi. Bu süreçte Karamel Yapım imzalı dizide flaş bir ayrılık yaşandı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayhan Özen ile Serkan Mut'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin başrol oyuncusu Özge Yağız projeye veda etti.

Sözleşmesi biten ve yeni sezonda başka projeler için görüşmeler yapan güzel oyuncu, yapımcıyla el sıkışarak yollarını ayırdı. Aynı zamanda Özge Yağız'la sevgili olan dizinin başrol oyuncusu Gökberk Demirci ise yeni sezonda ekipte yer almaya devam edecek.