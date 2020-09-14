  • $7,4919
  • 8,9002
  • 469.471
  • 1106.61
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız'dan eski partneri Gökberk Demirci'yle 'ayrılmadık' pozu!
14 Eylül 2020 Pazartesi 15:29 | Son Güncelleme:

Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız'dan eski partneri Gökberk Demirci'yle 'ayrılmadık' pozu!

Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız'dan eski partneri Gökberk Demirci'yle 'ayrılmadık' pozu!

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Yemin, yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşmaya başladı. Başrol karakterlerinden Reyhan'a hayat veren Özge Yağız'ın ayrılığı henüz tartışma konusuyken, oyuncu eski partneri Gökberk Demirci'yle ayrılmadığını sosyal medyada gözler önüne serdi.

Yemin dizisinin merakla beklenen yeni sezonu geçen haftalarda Kanal 7 ekranlarında sevenleriyle buluştu. Başrollerden Özge Yağız’ın gitmesi ile birlikte Reyhan karakteri de artık dizide yer almadı. Özge Yağız'ın yerine yeni başrol olarak Cansu Tuman geldi. Tuman, yeni sezonda bebek bakıcısı olarak diziye girdi ve Gökberk Demirci'nin yeni partneri oldu.

AYRILSAK DA BERABERİZ

Dizideki partnerlikleri son bulan Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin aşkı ise son sürat devam ediyor. Setten buldukları her fırsatı birlikte değerlendiren ikili, aşk karelerini sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Yağız, Demirci'yle bu karesini Instagram hesabından yayınladı. Fotoğrafa kalp emojisi de koyan güzel oyuncu 'ayrılsak da beraberiz' mesajı verdi.

<p>Editör Duygu Gecü Yüzseven /duygu.gecu@turkmedya.com.tr</p>

Korona günlerinde iç dünyamıza Uzman Klinik Psikolog Derya Yalçınkaya ışık tutuyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulundu

Oyuncu Selen Fosforoğlu, Kaan Önal ile evlendi!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.