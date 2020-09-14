Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız'dan eski partneri Gökberk Demirci'yle 'ayrılmadık' pozu!

Yemin dizisinin merakla beklenen yeni sezonu geçen haftalarda Kanal 7 ekranlarında sevenleriyle buluştu. Başrollerden Özge Yağız’ın gitmesi ile birlikte Reyhan karakteri de artık dizide yer almadı. Özge Yağız'ın yerine yeni başrol olarak Cansu Tuman geldi. Tuman, yeni sezonda bebek bakıcısı olarak diziye girdi ve Gökberk Demirci'nin yeni partneri oldu.

AYRILSAK DA BERABERİZ

Dizideki partnerlikleri son bulan Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin aşkı ise son sürat devam ediyor. Setten buldukları her fırsatı birlikte değerlendiren ikili, aşk karelerini sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Yağız, Demirci'yle bu karesini Instagram hesabından yayınladı. Fotoğrafa kalp emojisi de koyan güzel oyuncu 'ayrılsak da beraberiz' mesajı verdi.