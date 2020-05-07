Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız veda ediyor! Reyhan karakterini kim canlandıracak?

Yemin dizisi Kanal 7 ekranında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Hafta içi her gün yayınlanan dizinin başrol oyucusu Özğe Yağız, Reyhan karakteri ile büyük beğeni topladı. Ancak önceki hafta diziden ayrıldığını duyurması büyük üzüntü kaynağı oldu.

REYHAN KARAKTERİNİN AKIBETİ NE OLACAK?

Yemin dizisinde 244.bölüm 7 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak. Reyhan karakterinin bebeğinden vazgeçmeyerek ölümü göze aldığı bir senaryo var. Özge Yağız’ın da ayrılık kararı vermesi, karakterin ölüme doğru yürüdüğü hissiyatı veriyor. Reyhan karakteri ölecek mi, gelecek sezon başka bir isim mi devralacak bilinmiyor. Ancak Özge Yağız, diziyi bırakma kararını net bir şekilde aldı. Yağız, diziden ayrılacağını şu sözlerle duyurdu:

'ANLAŞMAM BİTTİĞİ İÇİN AYRILIYORUM'

"Benim naif Reyhan’ım... İçine sayısız tecrübe sığdırdığım güzel bir yolun başlangıcıydın sen. Ağladın, güldün, heyecanlandın, sinirlendin, bağırdın ve her haline kucak açan bu güzel insanları kazandın. Yemin gibi bir yuvada yaşadın yollarının hep kesişmesini isteyeceğin insanlar, ekip arkadaşları kazandın. Evlerin kızı, yüreklerin dağlar kızı Reyhan’ı oldun. Çok şükür sevginizi, desteğinizi hissederek yine sizler için çok güzel işlerin içinde olmak ümidiyle yalnızca anlaşmam bittiği için ayrılıyorum. İyi kötü bütün yorumlarınızla öğrettiğiniz, öğrettirdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Hep var olun, var olun ki kusursuz olamasak bile sahip olduğumuz her kusurdan bir nebze arınalım. Gönlümüze su serpen sözünüzü, yok artık dedirten gücünüzü, dünyada ki bütün çirkinlikleri güzelleştiren gözünüzü, özünüzü, sizleri çok seviyorum. Nice kavuşmalarımız olsun, sürçülisan ettiysek affola..."

HAYRANLARI İSYANDA

Öte yandan Reyhan karakterinin ölme ihtimali izleyiciler tarafından sitem görüyor. Özge Yağız'ın hayranları, Reyhan olmaz ise dizisinin ilerleyemeyeceğini belirtiyor.

Dizi ekibinin Reyhan karakterini öldürüp öldürmeyeceği ise henüz merak konusu.

PEKİ ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat verdi. Flaş bir kararla diziden ayrılan Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Özge Yağız’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)

2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)