Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız sosyal medyanın gündeminde!

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Yemin dizisinin 22 yaşındaki başrol oyuncusu Özge Yağız, başarılı performansı ve güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Yağız, yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

GÜNDEME OTURDU!

Son olarak Yağız, Twitter'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Oyuncunun hayranları Twitter'da, "Özge Yağız aşırı güzelsin" adlı bir hashtag açtı. Bu etiketle binlerce kişi güzel oyuncuya yorum yağdırdı.

PEKİ ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Özge Yağız’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)

2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)