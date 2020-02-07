Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9817
  • 6,5743
  • 301.035
  • 122682
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız sosyal medyanın gündeminde!

Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız sosyal medyanın gündeminde!

Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız sosyal medyanın gündeminde!

Yemin adlı dizide Reyhan karakterini canlandıran oyuncu Özge Yağız, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncunun sevenleri, "Özge Yağız aşırı güzelsin" etiketiyle binlerce yorum yaptı.

Aksam.com.tr

Yemin dizisinin 22 yaşındaki başrol oyuncusu Özge Yağız, başarılı performansı ve güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Yağız, yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

GÜNDEME OTURDU!

Son olarak Yağız, Twitter'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Oyuncunun hayranları Twitter'da, "Özge Yağız aşırı güzelsin" adlı bir hashtag açtı. Bu etiketle binlerce kişi güzel oyuncuya yorum yağdırdı.

PEKİ ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Özge Yağız’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)
2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)


Mahcup tavırlar aşkı ele verdi!
Yemin'in Reyhan'ı sosyal medyanın gündeminde!
Tolga Sarıtaş'tan 'Çukur' açıklaması
Ünlü oyuncu 20 kilo verdi! Sırrını açıkladı
Hakan Ural'dan Seda Akgül açıklaması
<p>İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyes

Canan Karatay´dan Koronavirüs Çıkışı... Formülünü Açıkladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

kayseri'de aşırı rüzgar çatıları uçurdu, duvarları yıktı