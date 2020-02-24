Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız hayatının dönüm noktasını anlattı: Her şey çok ani oldu!

Kanal 7 ekranlarında her gün evlerimize misafir olan Yemin dizisinin Reyhan’ı Özge Yağız, Aksam.com.tr’den Yasemin Döngel’e konuştu. İşte Yağız'ın birbirinden samimi açıklamaları…

-İnternette sizin özgeçmişinizle alakalı bazı bilgiler mevcut fakat bir de sizden dinlemek isteriz... Özge Yağız kimdir?

Dört kişilik bir ailenin en küçüğü, 26 Eylül doğumlu bir Terazi kadını, doğma büyüme İstanbullu iyi derece ingilizce bilen ve her şartta mutluluğu seçen ve bu yüzden sevdiği işi oyunculuğu yapan biri Özge…

- Televizyon dünyasına nasıl atıldınız, bu süreci anlatır mısınız?

Çok ani bir şekilde diyeyim. Menajerimin eşiyle kesişti aslında yolumuz beni tuttu ve bırakmadı hemen Hasan Güngör'ün (menajerimin) yanına götürdü. Hasan ağabeydeki ilk etki eşindeki gibi olmadı. Onu da ikinci seferde ikna etmiş oldum o da bana inanınca. Sonra böyle muhteşem bir üçlü olduk sanırım (gülüyor).

-İlk diziniz olan Adını Sen Koy’un kadrosuna nasıl dahil oldunuz?

Ne olduğuna anlam veremediğim bir gündü. Sabah gelen bir mesajla kendimi yapım şirketinde buldum. O gün seçildim ertesi gün sete çıktım. Menajerimle tanışmamızın bir kaç gün sonrası yönetmen auditionuna girip bir sonraki günü sete çıkmam sürprizler silsilesi gibiydi benim için.

-Yemin dizisi her gün Kanal 7 ekranlarında evlere konuk oluyor. Özellikle Reyhan karakteri Türk halkı tarafından çok seviliyor. Bunun sırrı nedir? Siz Reyhan'ı nasıl anlatırsınız?

Saflık. İçinde fazlalık barındırmayan her şeyi çok seviyoruz biz. Reyhan’ım da öyle tertemiz, iyi niyet elçisi. Beni bazen çok kızdırıyor biliyorum seyirciyi de ama buna rağmen tüm masumiyetiyle karşımızda olduğu için ona kızarken bile sarılasımız geliyor.

-Reyhan ile Özge arasındaki en benzer ve en farklı özellik nedir? Özge, Reyhan'a hangi konuda çok kızıyor?

İkimiz de her olayda kendimize sığınıyoruz. Özge, Reyhan kadar sessiz kalamaz. Başına yok yere çorap örmesine çok kızıyorum (gülüyor).

-Dizinin ana ekseninde Emir ile Reyhan'ın aşkı var. Siz aşkı nasıl anlatırsınız?

Aşk özel. Onu özel yapan da çiftin ta kendisi. Özel, güzel ve insanın beyazını siyah, siyahını beyaz yapabilen bir güç olarak görüyorum.

-Yemin dizisinde en zorlandığınız sahne hangisi oldu? O anlardan biraz bahseder misiniz?

Hakarete uğradığım sahnelerde hep zorlandım. İnsanız ister istemez içerliyoruz, duygusunun tamamı oyunda olan her oyuncu gibi. Boşandığımız sahnenin zorluğu da ben de ayrı.

-Adını Sen Koy dizisiyle televizyon dünyasına atıldınız. Yemin dizisiyle kariyerinizi sürdürüyorsunuz. Sizi ilerde ne tarz projelerde görürüz? Günlük dizi konseptli dizilerden ziyade, bir komedide görür müyüz mesela sizi?

Neden olmasın her şey denenmeli ama denemeyi istemek en önemli etken başarı adına.

-Dizilerden başlamışken... Şimdilerde ekranda yer alan dizilerden 'Keşke şunda oynasaydım, çok kaliteli bir yapım' dediğiniz bir proje var mı?

Şu an yok. İçerisinde bulunduğum işe bağlıyım. Bu bağlar var olduğu sürece hiçbir iş için bunu düşünmem.

-Partneriniz Gökberk Demirci ile uyumunuz nasıl? Bazı setlerde başroller arasında yaşanan gerilimlerle zaman zaman gündeme geliyorlar. Sizin aranızda böyle bir sorun hiç yaşandı mı?

Uyumumuz yaptığımız için verdiği sonuçlardan da anlaşılıyor diye düşünüyorum, şükür ki bu ikilinin uyumu her anlamda tarifsiz. Sorun başlığı altında değerlendirebileceğim bir şey yaşamadık yaşamayı hiç istemem, her işin tadı tuzu dediğimiz şeylerin ötesine geçmesin umarım.

-Can Yaman geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve partnerler arasında libido olması gerektiğini belirtmişti. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Can Yaman'a katılıyor musunuz?

İletişim iyi ve doğru olduktan sonra gereken her şey kendiliğinden doğuyor.

-Henüz yolun çok başındasınız. Örnek aldığınız, idolüm dediğiniz bir isim var mı?

Bu soruda hep zorlanıyorum, örnek isim öyle çok ki...

-Biraz da güzelliğinize değinmek istiyorum.. Pürüzsüz bir cildiniz, duru bir güzelliğiniz var. Bunun sırrı nedir, güzelliğinizi neye borçlusunuz? Hiç estetik yaptırdınız mı?

Teşekkür ederim öyle göreceli bir şey ki güzellik... Hiç estetik yaptırmadım, buna ihtiyaç duymamak beni tabii ki mutlu ediyor. Doğallığı seviyorum ve iç güzelliğin dışa vurduğunu da unutmayalım istiyorum.

-Hayranlarınız sizi Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray ‘ın tahtına aday gösteriyor… Siz de katılıyor musunuz? Kendinizi Türkan Şoray ‘ı yerinde görüyor musunuz?

Ne mutlu bana diyebiliyorum sadece. Onun yeri çok ayrı. Bana da Türkan Şoray’a bakıldığı gibi bakılması sadece beni onurlandırıyor.

-Son olarak kariyer hedeflerinizi merak ediyorum... Klasik olacak ama, kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz?

28 yaşında iyi işlerin parçası olmuş, gönül rahatlığıyla başladığı yolda yürümeye devam eden Özge’yi görüyorum.