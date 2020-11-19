Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci'den sevgilisi Özge Yağız'a: En değerlim!

Kısa süre önce yayın günü ve başrolü değişen Yemin dizisi, peş peşe yaptığı hamlelerle bir süredir gündemde. Diziden ayrılan Özge Yağız, şimdilerde "Sol Yanım" dizisiyle ekrana dönmek için heyecan yaşıyor. Yemin setinde tanışıp aşık olduğu Gökberk Demirci de sevgisini ve desteğini bir an olsun eksik etmiyor.

Gökberk Demirci ve Özge Yağız, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor. İlişkilerini doludizgin yaşayan çift, aşk dolu mesajlarıyla ilgi odağı oluyor.

"EN DEĞERLİM..."

Son olarark Gökberk Demirci, sevgilisi Özge Yağız'ın yeni dizisinin afişini Instagram hikayesinden paylaştı. Demirci, paylaşımına "En değerlim" yazmayı da ihmal etmedi. Yağız da bu paylaşımı sayfasına ekleyerek bir kez daha aşkını gözler önüne serdi.

ÖZGE YAĞIZ'IN SON POZU OLAY OLDU

Öte yandan Özge Yağız, Sol Yanım dizisinin setinde çekilen bir karesini önceki gün Instagram hesabından paylaştı. Anlık çekim olduğunu belirten Yağız'ın güzelliği karşısında hayranları fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu. Oyuncu Gökberk Demirci de sevgilisinin güzelliği karşısında kayıtsız kalamadı, "Nasıl bir güzelliktir canım aşk..." yorumunda bulundu. Bu yoruma da binlerce beğeni geldi...