Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci'den partneri Özge Yağız'a duygusal veda!

Yemin'de Emir karakterine hayat veren Gökberk Demirci, paylaştığı kareye şu satırları not düştü:

"Başta bana Kazandırdığı ve bir Ömür kıymetini bileceğim bir Kalp, bir yuva için. Desteğini asla esirgemeyen, herzaman yanımızda olan sevgili izleyici, candan, fedakar bir ekip vb birçok şey için teşekkür ederim Yemin, teşekkür ederim Yemin ailesi. Bizleri ailesinin bir ferdi olarak gören, kucak açan değerli izleyicilerimiz sizlere saygım, sevgim sonsuz. Kurulan bazı cümleleri yanlış anlayıp, üzülen, kırılanlar inanın onlar çok küçük bir kesimi ilgilendiren cümleler idi. Sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelmeyi iple çekiyor olacağım. Saygı ve sevgilerimle."

YEMİN DİZİSİ 3. SEZON YAYINLANACAK MI?

Öte yandan dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada “Özge Yağız’ın önümüzdeki sezon “YEMİN” dizisinde olmayacağı haberleri doğrudur. Bu ayrılık oyuncumuzun ne sözleşmesi, ne de senaryo gereği rolü bittiği için gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi. Dizinin 3. sezonuyla ilgili ise “Önümüzdeki sezon, hikayemizi ilk günkü heyecanımızla anlatmaya devam edeceğiz. Anlayışınıza, sağduyunuza ve ilginize teşekkür ederiz. 3. sezonda görüşmek üzere” açıklaması yapıldı.