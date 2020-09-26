Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci'den Özge Yağız'a romantik kutlama!

Kanal 7'nin reyting rekorları kıran Yemin dizisinin başrolünden ayrılan oyuncu Özge Yağız, bugün 23 yaşına bastı. Yağız'ın doğum gününü eski partneri ve sevgilisi Gökberk Demirci de sosyal medya hesabından kutladı.

'SEN BANA IŞIK VER, BENDE FİLİZ ÇOK...'

Gökberk Demirci, Insgram hesabından Özge Yağız'la çekildiği bir kareyi paylaşarak "Sen bana ışık ver yeter, bende filiz çok. Köklerim içimde gizlidir gelen giden, açan soran, bere burak yok. Bir şiir istersin 'içinde benzetmeler olan' kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok" ifadelerini kullandı. Demirci'nin bu romantik paylaşımı çiftin fanları tarafından büyük beğeni topladı.