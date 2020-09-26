  • $7,6604
  • 8,9115
  • 458.493
  • 1124.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci'den Özge Yağız'a romantik kutlama!
26 Eylül 2020 Cumartesi 16:42 | Son Güncelleme:

Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci'den Özge Yağız'a romantik kutlama!

Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci'den Özge Yağız'a romantik kutlama!

Yemin dizisinin setinde tanışarak dizi aşkları gerçek olan Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Demirci'nin sevgilisiyle son paylaşımı, hayranlarını mest etti.

Kanal 7'nin reyting rekorları kıran Yemin dizisinin başrolünden ayrılan oyuncu Özge Yağız, bugün 23 yaşına bastı. Yağız'ın doğum gününü eski partneri ve sevgilisi Gökberk Demirci de sosyal medya hesabından kutladı.

'SEN BANA IŞIK VER, BENDE FİLİZ ÇOK...'

Gökberk Demirci, Insgram hesabından Özge Yağız'la çekildiği bir kareyi paylaşarak "Sen bana ışık ver yeter, bende filiz çok. Köklerim içimde gizlidir gelen giden, açan soran, bere burak yok. Bir şiir istersin 'içinde benzetmeler olan' kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok" ifadelerini kullandı. Demirci'nin bu romantik paylaşımı çiftin fanları tarafından büyük beğeni topladı.

<p></p><p><span >Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ve Mısır rejimi muhalefetine ait haber siteler

Mısır'da yönetim karşıtı 'Öfke Cuması' eylemleri düzenleniyor!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kızılırmak Deltası'nda yağış azlığından kaynaklı kuraklık tehdidi

Tunceli'de teröristlere ait 12 sığınak imha edildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.