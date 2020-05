Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci'den heyecanlandıran cevap: Ağır bir dram bizi bekliyor!

Yemin dizisiyle yıldızı parlayan Gökberk Demirci, Aksam.com.tr'den Yasemin DÖNGEL'e konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Demirci, Yemin ile ilgili önemli noktalara değindi.

-İnternette sizin özgeçmişinizle alakalı bazı bilgiler mevcut fakat bir de sizden dinlemek isteriz... Gökberk Demirci kimdir?

Gökberk Demirci 20 Ekim 1989 yılı'nda Kocaeli Izmitte dünyaya gelen Deniz askeri bir babanın ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğudur. Doğumundan 6 yıl sonra ise Berkay in abisi olmuştur. Küçük yaşta sporla haşir neşir, ele avuca sığmaz, hayvan aşığı bir çocukluk yaşamış, 2011 de Van da yaptığı askerlik bittikten sonra şans eseri oyunculuğa ilk adımı atmış sonrasında eğitimlerini tamamlayıp bu yolda severek devam etmektedir.

-Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? Bu gösterişli dünyaya atılma sürecinizi dinleyebilir miyiz?

Aslında oyuncu olacağım diye verdiğim bir karar değildi. Şans eseri sunulmuş bir teklif üzerine başlayan bir serüven. Bir dizide birkaç sahnelik bir rol teklif edilmişti. Spontane, iyi bir fikir gibi geldi ve olur dedim. Değişiklik olsun. Sonra hoşuma gitmeye başladı. Eğlenceliydi ve çok keyif aldım. Farklı bir yönümü keşfettim. Mış gibi yapabiliyordum ve ezberim iyiydi. Devam etmek istedim. Sonrasında tiyatro, eğitim vs derken istek ve inanç dahilinde bu güne geldim ve yürümeye devam ediyorum umutlu bir şekilde...

-Şuan en çok izlenen günlük dizilerin birinde başrol oynuyorsunuz, şöhret sizi korkutuyor mu?

Şöhretin korkutucu bir canavar olduğunu düşünmüyorum. İnsan kendinden korkmalı önce. Kendi yapabileceklerinden, kendi dönüşebileceği canavardan. Korkmadım. Güzel bir başlangıç oldu. Elimden geleni yaptım. Sadece şansım yaver gitti demek istemiyorum, çünkü çok çabaladım.

-Aslında özgeçmişinize bakınca pek çok dizide rol aldığını görüyorum ancak Yemin dizisinde hayat verdiğiniz Emir karakteriyle büyük bir çıkış yakaladınız. Sizce bunun sebebi nedir?

Aslında çoğu bu kadar uzun soluklu ve devamlı değildi. Kısmet. Yemin çok özel bir projedir benim için. Tek bir sebebi yok aslında bunun. Yapım, ekip, partner.. Çok şanslıydım, Allah karşıma hep iyileri çıkardı şükürler olsun. Oyuncu arkadaşlarım ile gerçekten harika bir uyum içerisindeydik ve bu ekrana olduğu gibi yansıdı. Oynamadık, yaşadık. Haliyle yaşattık. Kısacası başarmak istedik, çok çalıştık ve fedakârdık. Ekip olarak.

-Yemin dizisi bildiğimiz üzere günlük dizi olarak yayınlanıyor. Haftalık dizilerde rol alan oyuncular bile tempoya zor dayanırken, sizin bu süreci nasıl yönettiğinizi ve nasıl bir hazırlık süreci yaşadığınızı öğrenebilir miyiz?

Evet fazla yoğun bir temposu vardı. Her oyuncu gibi hayatının her anından fedakarlık yapıyorsun. Ailenden, evinden, alışkanlıklarından, yeri geliyor uykundan vb.. Her işin zorluğu diyelim. Severek, isteyerek ve en önemlisi inanarak.

-Malum şimdilerde koronavirüs salgını ile mücadele halindeyiz... Pek çok dizi setleri de ertelendi ancak sizler geçen haftaya kadar yeni bölümler ile ekranlardaydınız. Peki her gün kurulan bir set ortamında nasıl önlemler aldınız?

Aslında bizde ara verdik ve sonrasında pandemi gerekçesi ile erken bitirdik sezonumuzu. Günlük dizilerde zaten stoklu gitmek gerekiyor dizi haftanın 5 günü yayınlandığı için. Bu stoklar sayesinde de biz evlerimizdeyken yayın devam etti.

-Oynadığınız Emir karakteri halk tarafından çok benimseniyor. Hayranlarınızdan oyunculuğunuz ve rolünüz hakkında nasıl dönüşler alıyorsunuz?

Sağ olsunlar bizleri evlatları gibi, ailelerinin bir üyesi gibi sevip saydılar, benimsediler. Kızdıkları da oldu haliyle. Bizimle birlikte yaşadılar her bir sahneyi. Kendilerinden birer parça buldular, yeri geldi kendilerini izlediler o ekranda. Dönüşler her zaman güzel cümlelerden, dileklerden, sevgilerden ibaret oldu. Bu durumdan dolayı gerçekten çok mutluyum.

-Emir ve Reyhan ikilisinin aşkı izleyenleri büyülüyor... Peki bu çiftin bu kadar tutulma sebebi nedir? Emir ve Reyhan neden bu kadar seviliyor?

Elimizden geleni yapmanın haricinde, kendimizden çok şey katmaya çalıştık. Özellikle maneviyatımızı. Adımlarımız hep aynı oldu, düşünerek oldu, en önemlisi içten, candan, kalpten oldu.

-Peki sizin dünyanızda aşk nedir? Büyük bir aşk yaşadı mı Gökberk Demirci?

Tam anlamıyla tarifi olan bir şey değil benim için. Yaşanılası... Daha önce olmadım. Ya da bir yere kadar olmamıştım:) iyi hissetmek güzel.

-Dizideki rol arkadaşınız Özge Yağız'ın ayrılacağını öğrendik, kendisi de bizzat açıkladı sosyal medya hesabından. Peki Reyhan karakteri giderse Emir'in nasıl bir yolu olacak? Hikaye nereye evrilecek? Yeni bir Reyhan mı yaratılacak, başka aşklara mı yelken açacak Emir?

Evet maalesef öyle oldu. Gerçi maalesef ağız alışkanlığı olmuş. Yokluğunu hissedeceğim. Fakat sonuçta bir iş. Biri bitiyor biri başlıyor. Emir'i çok ağır ve zor bir dönem bekliyor buna eminim . Ağır bir dram bizi bekliyor sanırım. Fakat bir yandan da hayat devam ediyor ve malûm hayat sürprizlerle dolu. Bakalım zaman ne gösterecek...

- Yemin dizisinin çekimlerinde veya set arkasında... en unutamadığınız o günü bizlerle paylaşabilir misiniz?

İnanın her günü güzel, özel ve unutulmazdı. Her gün yeni bir macera...

-Özge Yağız ile de bir röportaj gerçekleştirmiştik... Sizinle tarifsiz bir uyum yakaladığınızı belirtmişti. Siz Özge hanım ile partnerliğinizi nasıl tanımlarsınız?

Dediği gibi gerçekten tarifsiz bir uyum. İyi ki partner olmuşuz...

-Yemin ile kariyerinizde önemli bir adım attınız. Peki yeni projelere yelken açmayı düşünüyor musunuz? Yeni maceralarda görecek mi sevenleriniz sizi, yoksa bir süre daha Emir ile mi ekran yolculuğunuzu sürdüreceksiniz?

Evet Yemin'in yeri çok ayrı bende. Çok şey kattı bana birçok anlamda. Elbette yani sonuçta bir gün Yemin de bitecek ve bizler işimizi yapmaya devam ettiğimiz sürece, gelen teklifler üzerine elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şahsen her zaman beni daha ileriye götürecek işlere dahil olmayı umut ettim. Başarılı, doğru bir şekilde yürümeye gayret ediyorum bu yolda. Fırsat verildiği, uygun görüldüğüm üzere. Evet 3. Sezonda Emir ile kaldığımız yerden devam edeceğiz.

-Peki hedeflerinizden konuşalım biraz da... Ucu bucağı olmayan bu ekran yolculuğundaki ulaşmak istediğiniz nirvana neresidir?

Açıkçası amacım sadece başarılı bir şekilde işimi yapmak. Önümüzü göremiyoruz. Hiçbir şeyin garantisi yok malûm. Zaman.. şartlar.. sağlık.. Severek yaptığım bu işte doğru adımlarla, doğru insanlarla, doğru projelerle var olabilmek.

-Peki son olarak Gökberk Demirci'yi tanımak adına, vazgeçemeyeceğiniz üç şey desek... Boşluğu nasıl doldurursunuz?

Ailem, doğruluk, huzurlu bir yaşam ve antikalarım diyeyim, 4 olsun.

-Son olarak röportajı okuyan hayranlarınıza iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?

Öncelikle herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum. Duyarlı, saygılı ve anlayışlı.. en az sevdikleri kadar seviliyorlar bunu bilsinler. Şu zor günlerde kendilerine, sevdiklerine çok daha fazla zaman ayırsınlar, sağlıklarını ihmal etmesinler. Hayat yaşamaya değer. Doğruluktan sapmadan. Her şeyin gönüllerince olmasını diliyorum. Sizler de sağlıkla mutlulukla kalın. Ben de teşekkür ediyorum. Tüm ekibinize iyi çalışmalar, sağlıklı günler dilerim. 3.sezonda görüşmek üzere...