Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci ve sevgilisi Özge Yağız aşka geldi!

Kanal 7'nin çok sevilen dizilerinden Yemin, yeni bölümleriyle seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Bu sezon Yemin'deki Reyhan rolünden ayrılan Özge Yağız, dizinin Emir'i Gökberk Demirci'yle aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

"RİTMİM..."

Son olarak çift, birlikte çekildikleri bir kareyi Instagram hesaplarından paylaştılar. Özge Yağız paylaşımına, "Ritmim" mesajını not düştü. Aynı kareyi Demirci de sayfasına ekledi.

Ayrıca Özge Yağız'ın annesi Filiz Yağız da Demirci'nin paylaşımına, "Nasıl güzelsiniz bir bilseniz canlarım. Allah nazarlardan korusun sizleri" diyerek bu ilişkiye onay verdiğini gözler önüne serdi.