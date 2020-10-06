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  • Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci ve sevgilisi Özge Yağız aşka geldi!
06 Ekim 2020 Salı 15:57 | Son Güncelleme:

Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci ve sevgilisi Özge Yağız aşka geldi!

Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci ve sevgilisi Özge Yağız aşka geldi!

Yemin dizisindeki rol aşkları gerçek olan Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Çift, romantik karelerini sosyal medyada takipçileriyle sık sık paylaşıyor.

Kanal 7'nin çok sevilen dizilerinden Yemin, yeni bölümleriyle seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Bu sezon Yemin'deki Reyhan rolünden ayrılan Özge Yağız, dizinin Emir'i Gökberk Demirci'yle aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

"RİTMİM..."

Son olarak çift, birlikte çekildikleri bir kareyi Instagram hesaplarından paylaştılar. Özge Yağız paylaşımına, "Ritmim" mesajını not düştü. Aynı kareyi Demirci de sayfasına ekledi.

Ayrıca Özge Yağız'ın annesi Filiz Yağız da Demirci'nin paylaşımına, "Nasıl güzelsiniz bir bilseniz canlarım. Allah nazarlardan korusun sizleri" diyerek bu ilişkiye onay verdiğini gözler önüne serdi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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