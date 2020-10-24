Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci takipçisini ifşa etti: Yazık, üzülüyorum!

Yemin dizisi başrol değişikliğiyle yeni sezona başlamış, hayranlarının tepkisi çekmişti. Dizide Reyhan'ı canlandıran Özge Yağız'ın ayrılığı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Başrol değişikliği hala hayranları tarafından kabul görmezken, bir takipçisi Gökberk Demirci'ye şaşırtan bir mesaj gönderdi.

"AŞIK AYAKLARINA YATMA"

Sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncuya, "Aşık ayaklarına yatma biz artık bunları yemeyiz. Sen Cansu mudur nedir ona da Özge'ye baktığın gibi bakıyorsun. işte bu yüzden insanlar senden bir ayda nefret ettiler" dedi.

Demirci ise mesajı Instagram hesabından yayınlayarak, "Yazık ben çok üzülüyorum. Ama hiç olmazsa dizi olduğunun bilincindesiniz bu da iyi" dedi.