Yemin'in aşıkları Özge Yağız'dan Gökberk Demirci'ye romantik kutlama

Ekranların sevilen günlük dizisi Yemin'de Emir karakterine hayat veren Gökberk Demirci, bugün 31 yaşına bastı. Dizideki Reyhan rolünden bu sezon ayrılan, Demirci'yle aşkı ise devam eden Özge Yağız sevgilisinin yeniyaşını sosyal medya hesabından kutladı.

'AYNAM...'

Özge Yağız, Instagram hesabından Gökberk Demirci'ye pastayla sürpriz yaptığı anları paylaşarak "Sen beni ben yapan umutlarımsın, iyi ki" ifadelerini kullandı. Yağız'ın bu romantik paylaşımı hayranlarının beğenisini topladı...