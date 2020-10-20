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  • Yemin'in aşıkları Özge Yağız'dan Gökberk Demirci'ye romantik kutlama
20 Ekim 2020 Salı 13:28 | Son Güncelleme:

Yemin'in aşıkları Özge Yağız'dan Gökberk Demirci'ye romantik kutlama

Yemin'in aşıkları Özge Yağız'dan Gökberk Demirci'ye romantik kutlama

Kanal 7'nin rekortmen dizisi Yemin'de tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Gökberk Demirci ve Özge Yağız ilişkilerini doludizgin yaşamaya devam ediyor. Diziden ayrılan Yağız, sevgilisi Demirci'nin yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

Ekranların sevilen günlük dizisi Yemin'de Emir karakterine hayat veren Gökberk Demirci, bugün 31 yaşına bastı. Dizideki Reyhan rolünden bu sezon ayrılan, Demirci'yle aşkı ise devam eden Özge Yağız sevgilisinin yeniyaşını sosyal medya hesabından kutladı.

'AYNAM...'

Özge Yağız, Instagram hesabından Gökberk Demirci'ye pastayla sürpriz yaptığı anları paylaşarak "Sen beni ben yapan umutlarımsın, iyi ki" ifadelerini kullandı. Yağız'ın bu romantik paylaşımı hayranlarının beğenisini topladı...

<p>Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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