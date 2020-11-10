Yemin'den Sol Yanım'a geçen Özge Yağız'dan estetik açıklaması

Kanal 7'nin reyting rekortmeni dizisi Yemin'in yeni sezonunda yer almayan Özge Yağız'ın ayrılığı henüz tartışma konusuyken, oyuncu geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

ESTETİK AÇIKLAMASI

Yemin'deki partneri Gökberk Demirci ile yaşadığı aşkla sık sık magazinde boy gösteren Özge Yağız, "Estetik var mı ya da gözlerde herhangi bir şey?" sorusuna, "Hiç estetik tecrübem yok ancak karşıtı da değilim, nasıl mutlu oluyorsak öyle yaşayalım" yanıtını verdi.

Bunun üzerine bir takipçisi, "Neden burnunda estetik olduğunu söylemedin ki?" diye sordu. Oyuncu ise, "Çünkü yok" diyerek estetiksiz olduğunu belirtti.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Özge Yağız’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Sol Yanım (Yakında)

2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)

2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)