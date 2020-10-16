Yemin'den ayrılan Özge Yağız'ın yeni dizisi ve yeni imajı şaşırttı

Sol Yanım dizisinde en dikkat çeken isim 2 sezon Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat verdikten sonra ayrılık kararı alan Özge Yağız oldu. Başarılı giden bir işten ayrılan oyuncu, bambaşka bir yolculuğa başladı. Özge Yağız hayranları da yeni karakterini, yeni imajını ve yeni dizideki performansını heyecanla bekliyor.

Dizinin başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin yer alıyor. Diziden ilk fotoğraflar ortaya çıktı. Ekip hem genç hem de oldukça heyecanlı...

Hikayenin bir yanında, tek başına hayatı öğrenen genç bir kız Serra ile olağanüstü zenginliğin içinde hesaplara, sırlara boğulmuş hayatları ile içten içe kaynayan Kutlusoy, Ailesi’nin ele avuca sığmaz veliahtı Selim yer alıyor.

‘Sol Yanım’, zenginliğin tüm ihtişamını yaşadıktan sonra bir mahallede yeni hayatına alışmaya çalışan anne ve kızın sırlarının yanı sıra, görkemli ve mutlu bir hayatın simgesi olan Kutlusoy ailesinin sırlarının birbirine nasıl düğümlendiğini konu edinecek.