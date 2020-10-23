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  • Yemin'den ayrılan Özge Yağız'ın yeni dizisi Sol Yanım
23 Ekim 2020 Cuma 10:52 | Son Güncelleme:

Yemin'den ayrılan Özge Yağız'ın yeni dizisi Sol Yanım

Yemin'den ayrılan Özge Yağız'ın yeni dizisi Sol Yanım

İki sezon boyunca Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız'ın Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra yoluna nasıl devam edeceği merak ediliyordu. Kuruluş Osman dizisine katılacağı iddiaları doğru çıkmamış, sonra da Sol Yanım isimli BKM projesini kabul ettiği duyurulmuştu.

Yemin dizisinde 2 sezon boyunca Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız yeni dizi projesi ile ekranlara geri dönüyor. Özge Yağız’ın kısa sürede büyük yükselişi, Reyhan karakteri sayesinde oldu. Ancak oyuncu artık farklı rollerde yer almak adına güvenli sulardan ayrıldı ve yeni bir maceraya atılıyor.

Yemin dizisi Reyhan’sız ve Özge Yağız olmadan 3.sezonuna devam ederken, ünlü oyuncu da Sol Yanım isimli proje ile yakında Star TV’de hayranlarının karşısına çıkmayı bekliyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği ‘Sol Yanım’, yakında STAR TV’de başlıyor.

Sol Yanım’ın yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosu da pek çok önemli dizinin senaristliğini gerçekleştiren Melis Civelek imzasını taşıyor.

Genç yıldızları usta isimlerle buluşturan, geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesinde başrollerde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin yer alıyor.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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