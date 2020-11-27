Yemin'den ayrılan Özge Yağız Sol Yanım'da nasıldı? Herkesin gözü onun üstündeydi!

Yemin’de sadece 2 sezon yer alan ve ünlenmesinin hemen ardından da projeden ayrılarak Star TV’nin Sol Yanım dizisinden gelen teklifi kabul eden Özge Yağız için dün akşam oldukça heyecanlıydı. Serra karakteri ile yeniden ekrana dönüş yapan oyuncu, hayranları tarafından yeni rolünde oldukça başarılı bulundu.

Sol Yanım, perşembe rekabetine katıldı ve ilk bölüm de yayınlandı. Tüm gözlerin üzerinde olduğu Özge Yağız’ın Yemin’den sonra kendini daha da geliştirdiği ilk bölümde bile kendini hissettiriyordu. Yağız, izleyicilere olumlu bir izlenim bıraktı. Sosyal medyada da hakkında birçok paylaşım yapıldı.

Yemin dizisinde Reyhan karakteri ile öne çıkan Özge Yağız, ilk kez büyük bir kanalda ve büyük bir dizi prodüksiyonunda hem de başrolde yer alıyor. Oyunculuk serüveninin 4. yılında büyük bir çıkış yapan Özge Yağız, Sol Yanım dizisinde Serra karakteri ile öne çıktı.

Özge Yağız, Serra karakteri ile daha ilk bölümden hayranların kalbini kazanmayı başardı. Sosyal medyada binlerce pozitif paylaşım yapıldı.