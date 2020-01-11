Yemin dizisinin yıldızı Özge Yağız'ın dergiye verdiği pozlara beğeni yağdı!

Yemin dizisinin 22 yaşındaki başrol oyuncusu Özge Yağız, başarılı performansı ve güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Yağız, son olarak bir derginin ocak sayısının yüzü oldu ve karelerini Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafına hayranları kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı.

'İÇTEN İÇE NE KADAR YANDIĞIMI BİLSELER...'

Geçtiğimiz günlerde bir magazin programına katılan oyuncu, "Sosyal medyadaki bazı yorumlara gerçekten çok gülüyorum. Çünkü ben gerçekten susmak istiyormuşum gibi tepkiler alıyorum. Halbuki içten içe ne kadar yandığımı bilseler..." sözleriyle olay olmuştu.