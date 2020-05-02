Yemin dizisinin hayranları Özge Yağız yüzünden isyanda!

Başrollerini Gökberk Demirci ve Özge Yağız’ın paylaştığı Yemin dizinin 2. sezon finali merak ve heyecanla bekleniyor. Aynı zamanda Özge Yağız’ın canlandırdığı Reyhan karakterinin akıbeti de çok araştırılıyor. Çünkü genç oyuncu, ayrılık kararını çoktan aldı.

HAYRANLARI İSYAN ETTİ

Ancak dizinin ve oyuncunun hayranları sosyal medyada Özge Yağız'ı geri dönmeye ikna etmek için çaba harcıyor. Fakat Yağız için planlar çoktan yapıldı ve bu durum mümkün değil...

ÖZGE YAĞIZ AYRILINCA YEMİN DEVAM EDECEK Mİ?

Yemin dizisi yoluna Özge Yağız olmadan devam edecek. Öte yandan izleyiciler dizinin senaryo grubuna çok da tepkili. Özellikle de Emir’in evlat katili gibi gösterilmesinden büyük rahatsızlık var.

PEKİ ÖZGE YAĞIZ NEDEN YEMİN'DEN AYRILIYOR?

Özge Yağız, ayrılık sebebini sosyal medya hesabından şu sözlerle anlatmıştı: "Benim naif Reyhan’ım... İçine sayısız tecrübe sığdırdığım güzel bir yolun başlangıcıydın sen. Ağladın, güldün, heyecanlandın, sinirlendin, bağırdın ve her haline kucak açan bu güzel insanları kazandın. Yemin gibi bir yuvada yaşadın yollarının hep kesişmesini isteyeceğin insanlar, ekip arkadaşları kazandın. Evlerin kızı, yüreklerin dağlar kızı Reyhan’ı oldun. Çok şükür sevginizi, desteğinizi hissederek yine sizler için çok güzel işlerin içinde olmak ümidiyle yalnızca anlaşmam bittiği için ayrılıyorum. İyi kötü bütün yorumlarınızla öğrettiğiniz, öğrettirdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Hep var olun, var olun ki kusursuz olamasak bile sahip olduğumuz her kusurdan bir nebze arınalım. Gönlümüze su serpen sözünüzü, yok artık dedirten gücünüzü, dünyada ki bütün çirkinlikleri güzelleştiren gözünüzü, özünüzü, sizleri çok seviyorum. Nice kavuşmalarımız olsun, sürçülisan ettiysek affola..."

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat verdi. Flaş bir kararla diziden ayrılan Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Özge Yağız’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)

2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)