Yemin dizisinin Emir'i Gökberk Demirci'nin sevgilisi Özge Yağız aşkını haykırdı: Kalbini sevdiğim!

Kanal 7'nin fenomen dizisi Yemin'de tanışarak dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Gökberk Demirci ve Özge Yağız, sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. İlişkilerini doludizgin yaşayan çift, paylaşımları ve yorumlarıyla ilgi odağı oluyor.

"KALBİNİ SEVDİĞİM..."

Şimdilerde Sol Yanım dizisi için Yemin'den ayrılan Özge Yağız, sevgilisi Gökberk Demirci'nin son paylaşımı karşısında kayıtsız kalamadı. Yağız, fotoğrafa "Kalbini sevdiğim kalbimm" mesajını not düştü. Bu yorumu gören ve beğeni yağmuruna tutan çiftin hayranları ise "Özge aşkını haykırmış" yorumlarında bulundu.

ÖZGE YAĞIZ VE GÖKBERK DEMİRCİ AŞKLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Özge Yağız ve Gökberk Demirci, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yağız, geçtiğimiz günlerde Demirci'yle yeğeninin bir karesini kolaj yaparak Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmıştı. Paylaşıma sevgilisini etiketleyen güzel oyuncu, bir anda dikkatleri üzerine çekmişti. Gökberk Demirci'nin Özge Yağız'ın yeğeniyle oynadığı anlar, "Gökberk babalık provası yapıyor" dedirtmişti.