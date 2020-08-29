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  3. Yemin dizisinin Emir'i Gökberk Demirci müjdeyi verdi! Geri dönüyor...
29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:55 | Son Güncelleme:

Yemin dizisinin Emir'i Gökberk Demirci müjdeyi verdi! Geri dönüyor...

Yemin dizisinin Emir'i Gökberk Demirci müjdeyi verdi! Geri dönüyor...

Koronavirüs salgınıyla birlikte erken final yapmak zorunda kalan Yemin dizisi, yeniden sete çıktı. Dizinin başrol oyuncularından Gökberk Demirci, dönüş müjdesini sosyal medya hesabından verdi.

Kanal 7'nin aldığı reytinglerle birçok dev bütçeli diziden daha çok izlenen günlük dizisi Yemin sete çıktı. Dizinin merakla beklenen yeni sezon yayın tarihi de sonunda belli oldu. Yemin, 14 Eylül Pazartesi günü izleyicilerle Kanal 7 ekranlarında yeniden buluşmak için geri dönüyor.

GÖKBERK DEMİRCİ DE DUYURDU

Yemin dizisinde Emir karakterine hayat veren Gökberk Demirci de dönüş müjdesini, "3. Sezon çok yakında" sözleriyle verdi. Öte yandan Ocak ayında ayrılacağını söyleyen Özge Yağız’ın gitmesi ile birlikte Reyhan karakteri de artık dizide olmayacak. Bir başka oyuncunun Reyhan karakterini canlandırması ihtimali konuşuluyordu. Ancak öyle olmadı. Yemin dizisinin 3. sezon fragmanı yayınlandı ve Reyhan’ın artık diziden tamamen ayrılmış olduğu da ortaya çıktı.

ÖZGE YAĞIZ GİTTİ İLAYDA ALTUNTAŞ GELDİ

Edinilen bilgiye göre Özge Yağız, yeni sezonda Sol Yanım isimli dizide rol alacak. Yemin’e ise 3 yeni isim katıldı. İlayda Altuntaş, Cansu Tuman ile Melahat Abbasova dizinin yeni karakterlerine hayat verecek.

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Öte yandan dizinin ilk fragmanı da yayınlandı. Gökberk Demirci’nin canlandırdığı Emir karakterinin Reyhan’dan sonraki büyük hırcınlığı fragmana yansıdı. Reyhan gidince, Emir’de kendini adeta kaybetti ve oğluna sevgisini gösteremez oldu.

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