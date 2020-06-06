Yemin dizisinin Emir'i Gökberk Demirci ipucunu verdi! Özge Yağız'ın ayrılığı sonrası Reyhan karakteri...

İlk 2 sezonuyla büyük dikkat çeken Yemin dizisi, koronavirüs salgını nedeniyle izleyicilerine erken veda etti. Normal planlamada 19 Haziran’da sezonu tamamlayacak olan dizi, 1,5 ay erken bitti.

ÖZGE YAĞIZ 3. SEZONDA OLMAYACAK

Yemin dizisinin 3.sezonu için hazırlıklara başlandı. En önemli değişiklik ise Özge Yağız konusunda olacak. Diziden ayrılan Özge Yağız’ın canlandırdığı Reyhan karakteri 2. sezon finalinde ölmedi. Birçok izleyici Reyhan’ın ölmesini bekliyordu. Bu gelişme de ‘Acaba Reyhan rolünü bir başka oyuncu mu canlandıracak?’ sorusunun sorulmasına neden oldu.

REYHAN KARAKTERİNİN SEÇENEKLERİ

Özge Yağız'ın ayrılığı sonrası hayranları Reyhan karakterinin akıbetini merak etmeye başladı. Ancak önümüzdeki sezon ekrana gelecek dizinin Reyhan karakteriyle ilgili 3 seçeneği var.

Reyhan karakterinin ölmesi üzerine diziye yeni bir karakterin girmesi şuan yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Bu durumda yeni girecek karakterle Emir karakteri yeni bir aşka yelken açabilir veya bir ayrılık söz konusu gerçekleşip, Özge Yağız'a bir açık kapı bırakılabilir. Fakat bunların dışında Reyhan ölmez veya uzaklaşmazsa aynı karaktere başka bir oyuncu da hayat verebilir. Yeni sezon çekimleri yaklaştığında detaylar da ortaya çıkacak.

GÖKBERK MÜJDEYİ VERDİ

Öte yandan Aksam.com.tr'den Yasemin DÖNGEL'e konuşan Gökberk Demirci, yeni sezonla ilgili şu detayı vermişti: “Emir’i çok ağır ve zor bir dönem bekliyor buna eminim . Ağır bir dram bizi bekliyor sanırım. Fakat bir yandan da hayat devam ediyor ve malûm hayat sürprizlerle dolu. Bakalım zaman ne gösterecek… Başarılı, doğru bir şekilde yürümeye gayret ediyorum bu yolda. Fırsat verildiği, uygun görüldüğüm üzere. Evet 3. Sezonda Emir ile kaldığımız yerden devam edeceğiz.”