Yemin dizisine mahkeme şoku: 'Numaram yayınlandı dedi' dava açtı!

Yemin dizisi mahkeme şokuyla karşı karşıya geldi. 3 sezondur izleyicisi ile buluşan Yemin dizisinde öyle bir hata yapıldı ki mahkemelik oldu. Ordu'da yaşayan Erol D., Kanal 7’de yayınlanan ‘Yemin’ adlı dizide kendisine ait cep telefonu numarasının izinsiz görüntülendiği iddiasıyla Karamel Yapım Şirketi'ne 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Akşam Gazetesi'nden Neslihan Keskin olayın detaylarına ulaştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, ‘Yemin’ adlı dizinin yurt dışında da ilgi gördüğü anlatıldı.

İlgili sahnenin Fas vatandaşlarının olduğu bir sosyal medya hesabında yayınlandığını belirten Erol D., “Fas vatandaşları, beni oyuncu sanarak geceleri arayıp, uygunsuz fotoğraf gönderiyor. Dilini dahi bilmediğim insanlar tacizlerine maruz kalıyorum. Eşimle sorun yaşıyoruz” dedi.

Dava dilekçesinde, "Dizinin Fas'ta yayınlandığı bir bölümünde, dizideki adıyla Cemre karakterinin karşı tarafı telefonla aradığı bir sahne bulunmaktadır. İlgili sahnede Cemre'nin aradığı kişinin telefonu görüntülenmiş ve telefonda Erol D.'nin cep telefonu numarası gösterilmiştir. Fas vatandaşlarının olduğu bir sosyal medya hesabında da aynı sahneden fotoğraf paylaşılmış ve numara daha fazla insanın eline geçmiştir. Erol D. cep telefonu numarasının gösterilmesi konusunda herhangi bir bilgi sahibi değildir ve rızası da yoktur" denildi.

Dilekçede ayrıca "Sosyal hayatında da büyük sorun yaşayan Erol D. gelen telefonlar yüzünden emekliliğin tadını çıkaramamış, huzurlu bir hayat sürememiştir. Bu olay nedeniyle bırakın huzurlu bir hayat sürmeyi 7/24 dilini dahi anlamadığı insanların telefon tacizlerine maruz kalmaktadır" denildi.