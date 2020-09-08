Yemin dizisinden ayrılan Özge Yağız'dan Gökberk Demirci'ye destek

Yemin dizisinin merakla beklenen yeni sezonu dün akşam yeni bölümüyle Kanal 7 ekranlarında sevenleriyle buluştu. Ocak ayında ayrılacağını söyleyen Özge Yağız’ın gitmesi ile birlikte Reyhan karakteri de artık dizide yer almadı. Özge Yağız'ın yerine yeni başrol olarak Cansu Tuman geldi. Tuman, yeni sezonda bebek bakıcısı olarak diziye girdi ve Gökberk Demirci'nin yeni partneri oldu.

ÖZGE YAĞIZ'DAN GÖKBERK DEMİRCİ'YE DESTEK

Diziden ayrılan Özge Yağız, eski dizisine destek olmayı ihmal etmedi. Gökberk Demirci'yle fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Yağız; hem sevgisini ortaya koydu, hem de veda ettiği Yemin'e destek çıktı.

AŞKLARIYLA DİKKAT ÇEKİYORLAR

Öte yandan dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Özge Yağız ve Gökberk Demirci, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yağız, geçtiğimiz günlerde Demirci'yle yeğeninin bir karesini kolaj yaparak Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmıştı. Paylaşıma sevgilisini etiketleyen güzel oyuncu, bir anda dikkatleri üzerine çekmişti. Gökberk Demirci'nin Özge Yağız'ın yeğeniyle oynadığı anlar, "Gökberk babalık provası yapıyor" dedirtmişti.