Yemin dizisinde şaşırtan gelişme! Özge Yağız ve Gökberk Demirci...

Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin başrollerini paylaştığı Yemin dizisi iki sezondur reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Reyhan ve Emir'im aşkını anlatan dizi 1 Mayıs Cuma günü sezon finali yapmıştı. Dizinin Reyhan'ı Özge Yağız ise projeye veda etmişti.

ÖZGE YAĞIZ İLE GÖKBERK DEMİRCİ AŞK MI YAŞIYOR?

Ancak Özge Yağız'ın ayrılığı sonrası ilginç bir detay ortaya çıktı. Dizide iki aşığı canlandıran Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin, sosyal medyada birbirlerinin her fotoğrafını beğenmesi ve yorum yapması akılları karıştırdı. Son olarak Demirci'nin Yağız'ın fotoğrafına "Aydınlığım" mesajını yazması, 'dizi aşkı gerçek oldu' dedirtti.

REYHAN KARAKTERİNİN SEÇENEKLERİ

Öte yandan Özge Yağız'ın ayrılığı sonrası hayranları Reyhan karakterinin akıbetini merak etmeye başladı. Ancak önümüzdeki sezon ekrana gelecek dizinin Reyhan karakteriyle ilgili 3 seçeneği var.

Reyhan karakterinin ölmesi üzerine diziye yeni bir karakterin girmesi şuan yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Bu durumda yeni girecek karakterle Emir karakteri yeni bir aşka yelken açabilir veya bir ayrılık söz konusu gerçekleşip, Özge Yağız'a bir açık kapı bırakılabilir. Fakat bunların dışında Reyhan ölmez veya uzaklaşmazsa aynı karaktere başka bir oyuncu da hayat verebilir. Yeni sezon çekimleri yaklaştığında detaylar da ortaya çıkacak...

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