Yemin dizisinde Özge Yağız'ın yerine İlayda Altuntaş da olmadı! Yeni başrol ortaya çıktı

Yemin dizisinin merakla beklenen yeni sezon yayın tarihi sonunda belli oldu. Yemin, 14 Eylül Pazartesi günü izleyicilerle Kanal 7 ekranlarında yeniden buluşacak. Ocak ayında ayrılacağını söyleyen Özge Yağız’ın gitmesi ile birlikte Reyhan karakteri de artık dizide olmayacak. Bir başka oyuncunun Reyhan karakterini canlandırması ihtimali konuşuluyordu. Ancak yerine yeni bir karakterin getirilmesine karar verildi. Yemin dizisinin 3. sezon fragmanı yayınlandı ve Reyhan’ın artık diziden tamamen ayrılmış olduğu da ortaya çıktı.

YEMİN'İN YENİ BAŞROLÜ KİM OLACAK?

Özge Yağız'ın yerine yeni başrol olarak İlayda Altuntaş'ın geleceği iddia edilmişti. Ancak son anda anlaşma sağlanamayınca bir değişiklik yaşandı. Aksam.com.tr'den Yasemin DÖNGEL'in edindiği bilgiye göre; Yemin'in yeni başrolü Cansu Tuman oldu. Tuman, bu sezon bebek bakıcısı olarak diziye girecek ve Gökberk Demirci'nin partneri olacak.

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Öte yandan dizinin ilk fragmanında Gökberk Demirci’nin canlandırdığı Emir karakterinin Reyhan’dan sonraki büyük hırcınlığı fragmana yansıdı. Reyhan gidince, Emir’de kendini adeta kaybetti ve oğluna sevgisini gösteremez oldu. Diziye dahil olan Cansu Tuman'la Gökberk Demirci arasındaki ilişkinin nasıl olacağı ve olayların nasıl gelişeceği de merak konusu oldu...



