Yemin dizisinde Özge Yağız'ın vedası sonrası Reyhan'ın akıbeti belli oldu!

Yemin dizisinin merakla beklenen yeni sezon yayın tarihi sonunda belli oldu. Yemin, 14 Eylül Pazartesi günü izleyicilerle Kanal 7 ekranlarında yeniden buluşacak. Ocak ayında ayrılacağını söyleyen Özge Yağız’ın gitmesi ile birlikte Reyhan karakteri de artık dizide olmayacak. Bir başka oyuncunun Reyhan karakterini canlandırması ihtimali konuşuluyordu. Ancak öyle olmadı. Yemin dizisinin 3. sezon fragmanı yayınlandı ve Reyhan’ın artık diziden tamamen ayrılmış olduğu da ortaya çıktı.

ÖZGE YAĞIZ GİTTİ İLAYDA ALTUNTAŞ GELDİ

Edinilen bilgiye göre Özge Yağız, yeni sezonda Sol Yanım isimli dizide rol alacak. Yemin’e ise 3 yeni isim katıldı. İlayda Altuntaş, Cansu Tuman ile Melahat Abbasova dizinin yeni karakterlerine hayat verecek.

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Öte yandan dizinin ilk fragmanı da yayınlandı. Gökberk Demirci’nin canlandırdığı Emir karakterinin Reyhan’dan sonraki büyük hırcınlığı fragmana yansıdı. Reyhan gidince, Emir’de kendini adeta kaybetti ve oğluna sevgisini gösteremez oldu.

TEPKİ YAĞDI!

Dizinin fragmanının yayınlanması ile birlikte izleyicilerde de birçok tepki geldi. Reyhan karakterinin bir başka ismin canlandırılması ve hikayenin kaldığı yerden devam etmesinin daha mantıklı olduğunu belirtenler çoğunluktaydı. İşte izleyicilerin isyanları...

– Reyhan öldü diye senaryoyu hiç edeceklerine oyuncu değiştirip Reyhan süsü verselerdi daha iyi olurdu.

– Ya böyle başroller değişince eski tadı kalmıyor, keşke final yapsaydınız.

– Bu ne şimdi? Emir, Reyhan’ı o kadar sevdikten sonra bu kıza aşık mı olacak? O zaman hangisini gerçekten sevdi? Yani senaryo o yönde giderse bilemedim. Benim için hayal kırıklığı. Bir insan bu hayatta kaç kişiyi gerçekten sevebilir ki? Ben mi abartıyorum?

– İnşallah Reyhan dizi ye geri döner, o bebek annesiz kalmasın.

-Reyhan ölmeseydi, yerine birisi oynasaydı. Emir çok kötü olmuş. Cavidan hapse girmemiş, eve gelmek için şimdi ne kötülükler yapacak.