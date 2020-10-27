Yemin dizisinde flaş değişiklik! Emir ve Feride'nin hikayesi tutmayınca karar verildi

Karamel Yapım imzasını taşıyan Yemin dizisi yayınlandığı günden sonra 2 sezon boyunca izleyicilerin karşısına çıkmış ve adını da dünyanın birçok ülkesine duyurmayı başarmıştı. Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin dizideki aşkı da gerçek hayata taşınmıştı. Hayranlarının severek takip ettiği dizi hakkında flaş bir karar verildi. Yemin artık hafta içinde değil cumartesi ve pazar günlerinde yayınlanacak. Peki, Yemin neden gün değiştirdi? Yemin final mi yapacak? İşte detaylar...

İLK DARBEYİ ÖZGE YAĞIZ VURDU!

Kanal 7'de dayısının, annesinin ölümü sonrasında konağa getirdiği Reyhan'ın Emir ile yaşadığı aşk ekranlarda ses getirmişti. Dillere destan yaşadıkları aşkı iki defa evlilikle taçlandıran çift, tüm zorluklara rağmen birlikte kalmayı başarabilmişti. Ancak 2. sezonun sonunda Özge Yağız'ın diziden ayrılma kararı alması ve ardından da Reyhan'ın ölmesi seyirciler tarafından üzüntüyle karşılandı. Birçok kişi Yemin'in artık eskisi gibi izlenmeyeceğini savundu. Hatta Feride karakterine hayat verecek Cansu Tuman'ı istemeyenlerin sayısı da oldukça fazlaydı. Türkan Şoray'a da benzetilen güzel oyuncu sonrasında büyük kan kaybedildi.



YEMİN NEDEN GÜN DEĞİŞTİRDİ?

Koronavirüs sebebiyle erken final yapan Yemin'de Özge Yağız'ın da aynı doğrultuda diziden ayrılması sonrasında Emir'in hayatına başkasının girmesi gerekiyordu. Ancak bu kadar çabuk ve kolay olması izleyiciler tarafından da olumlu karşılanmadı. Ayrıca karşılaşma hikayeleri, Cavidan'ın cezaevinden dahi her şeye hükmetmesi gibi birçok konudaki senaryo gelişmesi pek kabul görmedi. Nazmiye Yılmaz 31 Ekim'den itibaren dizinin sadece hafta sonlarında yayınlanacağını açıkladı.



YEMİN FİNAL Mİ YAPACAK?

Başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman'ın yer aldığı Yemin, saati itibarıyla da daha geç bir vakte alınınca da izlenme oranlarında düşme yaşandı. Emanet'in ardından başlayan dizinin geride kalan sezonlardaki gibi başarısını sürdürmesi bekleniyordu ama olmadı. Daha önce elde edilen izlenme oranları bir türlü elde edilemedi. Televizyon ekranlarında gün değiştirilmesi aynı doğrultuda devam etmesi takdirde final yapabileceği anlamını taşıyor. Yemin için final yakın olabilir.

