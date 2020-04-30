Yemin dizisi finali ne zaman? Yemin 239. bölüm fragmanı izleme linki

Yemin 239. bölüm fragmanı izleme linki yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin final yapıyor. Hafta içi hergün ekranlara gelen Yemin'in bu akşam yayınlanacak bölümünde Emir'in çaresizliği gözler önüne seriliyor. Yemin dizisinde bugün Emir Reyhan’ı doğumdan vazgeçirmek için elinden geleni yapar fakat başarısız olur. Çaresiz kalan Emir bir çıkış yolu bulabilecek mi? merak ediliyor. İzleyiciler dizinin ne zaman ve nasıl final yapacağını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

YEMİN DİZİSİ FİNALİ NE ZAMAN?

Yemin dizisinin sezon finali 1 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek. Yemin 240. sezon sonu bölümü ile ekranlara veda edecek.

YEMİN 239. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ

YEMİN'DE BUGÜN NELER YAŞANACAK?

Emir, Reyhan’ın doğumdan vazgeçmesi için elinden geleni yapıyordur ama hiçbir şey fayda etmiyordur. Reyhan bebeği ile beraber kendisinin de yaşayacağına tüm kalbiyle inanmaktadır. Emir, Reyhan’ın kalbini kırmayı bile göze alıp ikna etmek için her yolu denemeye başlar ama diğer taraftan ise baba olamama fikrinin acısını tek başına yaşar. Reyhan’ı kaybetme korkusunu iliklerine kadar hisseden Emir bütün çareler tükendiği anda bir çözüm bulabilecek mi? Narin’in oyundan haberi olduğuna dair cevabından sonra Kemal’in tepkisi büyük olur. Narin’e karşı daha da duvarlı bir hal alan Kemal’in tekrardan inadı tutar. Şehriye ile Hızır’ın kurduğu oyun, Kemal’in inadı ile birleşince hastalanmasına sebep olur. Bu hastalık iki aşığı yakınlaştıracakmış gibi dururken hasta Kemal’e kıyamayan Narin’in çabaları sonuç verecek mi?

YEMİN KONUSU NE?

ZOR ZAMANLAR YAŞAYAN BÜYÜK BİR AŞK HİKÂYESİ

Kanal 7’nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.

Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?

Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal’in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?

Yemin dizisinin final tarihi belli oldu! Yemin 3. sezon yayınlanacak mı?

YEMİN OYUNCULARI KİM?

Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Gözde Gündüzlü, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can Çağlar.