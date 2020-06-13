Yemin dizisi dünyaya açılıyor! Gökberk Demirci ve Özge Yağız'lı Yemin'den büyük başarı

İlk 2 sezonuyla büyük dikkat çeken Yemin dizisi, koronavirüs salgını nedeniyle izleyicilerine erken veda etti. Normal planlamada 19 Haziran’da sezonu tamamlayacak olan dizi, 1,5 ay erken bitti. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisi 2 sezon boyunca izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Başrolünde Gökberk Demirci’nin yer aldığı Yemin sezon finaliyle nefes keserken dünyada bir çok ülkede izlenme rekorları kırmaya başladı.

YEMİN DÜNYAYA YAYILIYOR!

Eccho Rights firması tarafından yurt dışı dağıtımı yapılan Yemin dizisinden çok mutlu eden başarı haberleri geldi. Dizi yakın zaman sonra Güney Amerika ülkelerinde izleyicilerle buluşacak.

Guatemala, El Salvador, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti, Honduras, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Paraguay ve Bolivya’da yayınlanacak olan Yemin dizisinin iyi performans göstermesi bekleniyor.

Kanal 7’nin Elif isimli günlük dizisi de Latin Amerika ülkelerinde çok beğenilmiş ve uzun yıllar ekranda yer almayı başarmıştı.

YEMİN DİZİSİNİN EMİR'İ TÜYO VERDİ! 3 SEZONDA...

Yemin dizisinin 3.sezonu için hazırlıklara başlandı. En önemli değişiklik ise Özge Yağız konusunda olacak. Diziden ayrılan Özge Yağız’ın canlandırdığı Reyhan karakteri 2. sezon finalinde ölmedi. Birçok izleyici Reyhan’ın ölmesini bekliyordu. Bu gelişme de ‘Acaba Reyhan rolünü bir başka oyuncu mu canlandıracak?’ sorusunun sorulmasına neden oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle dizinin yeni bölümleri çekilemedi. Ancak stokta hazır bekleyen bölümler fazla olunca, Mayıs ayına kadar dizi izleyicileri ile buluşabildi. Sezon finali için özel bir hazırlık yapılmadı. Bu nedenle de Reyhan karakterinin ne olduğu sorusuna verilebilecek bir yanıt yok.

TÜYOYU VERDİ

Öte yandan Emir karakterini canlandıran Gökberk Demirci, Aksam.com.tr'den Yasemin DÖNGEL'e yeni sezon için şu detayı vermişti:

“Emir’i çok ağır ve zor bir dönem bekliyor buna eminim . Ağır bir dram bizi bekliyor sanırım. Fakat bir yandan da hayat devam ediyor ve malûm hayat sürprizlerle dolu. Bakalım zaman ne gösterecek… Başarılı, doğru bir şekilde yürümeye gayret ediyorum bu yolda. Fırsat verildiği, uygun görüldüğüm üzere. Evet 3. Sezonda Emir ile kaldığımız yerden devam edeceğiz.”

Özge Yağız ile çok iyi bir uyum yakaladıklarını anlatan Gökberk Demirci, “İyi ki partner olmuşuz” diye konuştu.