İlk 2 sezonuyla büyük dikkat çeken Yemin dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Dizinin hayranları yeni sezon için meraklı bekleyişe başladılar. Yemin 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Yemin dizisi 3. sezon olacak mı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Yemin dizisi yeni sezonu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

YEMİN 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Yemin dizisinin finalinde izleyicilere Reyhan – Emir aşkının zorlu ve mutlu anlarını kapsayan bir klip de verildi.Yemin hayranları 245. bölümüyle sezon finali yapan dizide neler olacağını öğrenmek için muhtemelen Eylül veya Ekim ayını beklemek zorunda kalacaklar.

ÖZGE YAĞIZ DİZİDEN AYRILDI MI?

Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada “Özge Yağız’ın önümüzdeki sezon “YEMİN” dizisinde olmayacağı haberleri doğrudur. Bu ayrılık oyuncumuzun ne sözleşmesi, ne de senaryo gereği rolü bittiği için gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

Dizinin 3. sezonuyla ilgili ise “Önümüzdeki sezon, hikayemizi ilk günkü heyecanımızla anlatmaya devam edeceğiz. Anlayışınıza, sağduyunuza ve ilginize teşekkür ederiz. 3. sezonda görüşmek üzere” açıklaması yapıldı.

YEMİN DİZİSİ KONUSU NE?

Kanal 7’nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.

Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?

Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal’in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?