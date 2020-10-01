Yemin 264. yeni bölüm fragmanı yayında! Emir ve Feride'nin başı belada

Yemin 264. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Feride ve Emir rehin alınıyor. Yemin’de bu akşam Reşit Feride’yle yetinmeyip Emir’i de tuzağına düşürür. Aynı yerde mahsur kalan ikili kurtulmayı başaracak mı? Reşit’in planı işler ve Emir de artık elindedir. Reşit, kırılan onurunu Emir’in canını yakarak düzeltmek ister. Feride gördüklerinden ötürü kahrolur.

Artık birlikte mahsur kalan Emir ile Feride kaçmayı başarabilecek mi? Yaşanan her şeye rağmen evliliğe doğru doludizgin giden Narin ile Kemal’in mutluluklarına diyecek yoktur. Kumru ise bu sefer taktik değiştirir, hedefinde Masal vardır. Her geçen dakika daha da çığırından çıkan Kumru Masal için nasıl bir kötülük düşünüyordur.





YEMİN KONUSU NEDİR?

Bir yanda büyük aşkı Reyhan’ın yasını tutan Emir diğer yanda ise annesiyle hiç tanışmamış minicik bir yürek. Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi ‘Yemin’ üçüncü sezonuyla 7 Eylül Pazartesi’den itibaren hafta içi 20:45’te sevenleriyle buluşacak. Büyük depremler yaşayan Tarhun ailesi geçen kötü günlerin ardından toparlanabilecek mi? Emir Reyhan’dan sonra nasıl bir yol seçecek? Geride kalan masum bebek aileyi bir araya getirebilecek mi? Tüm sorular Yemin ile yanıt bulacak.