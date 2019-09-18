Yemekteyiz'den Damat Bayıldı'ya geçmişti... Onur Büyüktopçu'ya büyük şok!

Show TV'de geçtiğimiz aylarda yayın hayatına başlayan Damat Bayıldı programı, kanalı adeta şoka uğrattı. Sevilen ekran yüzü Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği program, reytinglerde adeta çakıldı. Damat Bayıldı'nın ilk üç haftada aldığı reyting sonuçları, Show TV'yi tatmin etmedi. İlk iki bölümde 1 reyting almayı başarabilen program, 3. bölümün ardından düşüşe geçti.

İLK 60'A BİLE GİREMEDİ

Damat Bayıldı son on bölümde ortalama 0.5 reyting alırken sıralamada ilk 60'ı bile artık göremiyor. Bu sonuçlara göre kanalın bu programa daha fazla zaman ayırması beklenmiyor. Damat Bayıldı programının yayına devam edebilmesi için en az 1 reyting alabilmesi lazım. Aksi takdirde Show Tv Damat Bayıldı’yı çok fazla yayında tutmayacak.

KANAL BEKLEMEDE

Kanal, birkaç hafta daha Damat Bayıldı’nın reytinglerini takip edecek; programın reytingleri yükselmezse Damat Bayıldı’nın yerine Show Tv yeni bir program hazırlayacak. Yani program beklenen reytinglere ulaşamazsa ocak 2020’yi görmeden final yapması bekleniyor.