Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu! 29 Kasım Cuma Yemekteyiz'de kim kazandı?

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? sorusu yarışmayı takip edenler tarafından aratılıyor. Tv8'in sevilen yarışma programı yemekteyiz Seda Sayan'ın sunumuyla renkli dakikalara ev sahipliği yapıyor. Hergün bir yarışmacı evinde ağırladığı konuklara hazırladığı lezzetlerle en çok puanı alıp para ödülünü kazanmak istiyor. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar...

29 KASIM CUMA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'in 29 Kasım Cuma günü yayınlanan programında çekişmeli dakikalar yaşandı. Yemekteyiz'de bu hafta birinci olan isim Ayfer hanım oldu.