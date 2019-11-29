Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7523
  • 6,3416
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu! 29 Kasım Cuma Yemekteyiz'de kim kazandı?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu! 29 Kasım Cuma Yemekteyiz'de kim kazandı?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu! 29 Kasım Cuma Yemekteyiz'de kim kazandı"

Yemekteyiz'de haftanın birincisi merak ediliyor. Seda Sayan'ın sunumuyla Tv8'de yayınlanan Yemekteyiz yarışma programı her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların hünerlerini sergilediği yarışmada çekişme dolu dakikalar yaşanıyor. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar...

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? sorusu yarışmayı takip edenler tarafından aratılıyor. Tv8'in sevilen yarışma programı yemekteyiz Seda Sayan'ın sunumuyla renkli dakikalara ev sahipliği yapıyor. Hergün bir yarışmacı evinde ağırladığı konuklara hazırladığı lezzetlerle en çok puanı alıp para ödülünü kazanmak istiyor. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar...

29 KASIM CUMA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'in 29 Kasım Cuma günü yayınlanan programında çekişmeli dakikalar yaşandı. Yemekteyiz'de bu hafta birinci olan isim Ayfer hanım oldu.


Aslı Enver ateş püskürdü! 'Ne münasebet!'
'Başıma bir şey gelse ilk Acun'u ararım'
Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman'ın sözleri soruldu
Onur Tuna'dan şaşırtan yorum: Can Yaman'ı tanımıyorum
Can Yaman neden inandırıcı gelmiyor?
<p>Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Sumbas ilçesi yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi ana giriş kapısın

Hamile Köpeği Çuvala Koyup Yola Attılar

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yunan eziyeti devam ediyor! 2 saat boyunca dövüp kolunu kırdılar

20 il, 67 ilçe ile 600 köyden geçiyor! Dev proje için geri sayım