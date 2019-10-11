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  3. Yemekteyiz yarışmasında gergin anlar! Seda Sayan, yarışmacıyı diskalifiye etti

Yemekteyiz yarışmasında gergin anlar! Seda Sayan, yarışmacıyı diskalifiye etti

Yemekteyiz yarışmasında gergin anlar! Seda Sayan, yarışmacıyı diskalifiye etti

'Yemekteyiz' yarışmasının sunucusu Seda Sayan, gelen misafirlerine ve kendisine karşı tavrını beğenmediği yarışmacıyı diskalifiye etti.

TV8'de ekranlara gelen ve büyük bir ilgiyle takip edilen Yemekteyiz yarışmasında gergin anlar yaşandı. Çarşamba günü Gaziantep'te Ayaz Mehmet Kaya'nın evine konuk giden yarışmacılar, menüsünde Gaziantep'e özgü olan hiçbir lezzete yer vermemesi nedeniyle ev sahibini eleştirdi. Eleştiriler üzerine Ayaz Mehmet Kaya'nın sergilediği tavır hem yarışmacıları hem de Seda Sayan'ı kızdırdı.

YARIŞMACI DİSKALİFİYE EDİLDİ

Yarışmacının yemekleri ikram ederken sunma şeklinde ve tavırlarından rahatsız olan Seda Sayan, diskalifiye kararı verdi. Seda Sayan kararını şu sözlerle duyurdu: "Böyle bir yarışmacı var mı ya? Eleştiriye hiç açık değilsin. Bu sefer kararı ben veriyorum. Ayaz'ın tavırlarını hiç beğenmedim. Yarışmacı arkadaşlarına karşı da beğenmedim, bana karşı da beğenmediğim için kesinlikle diskalifiyedir."

SEDA SAYAN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Diskalifiye edildiğini duyan Ayaz Mehmet Kaya ise teşekkür ederek yemeklerini tatmak istemeyen misafirleri uğurladı. Yarışmacılar, dün yayınlanan bölümde Ayaz Mehmet Kaya'nın yer almamasından dolayı ve haklarını savundukları için Seda Sayan'a teşekkür ettiler.

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