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  3. Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a yakalama kararı!

Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a yakalama kararı!

Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a yakalama kararı!

Oyuncu Yeliz Yeşilmen’in eşi iş adamı Ali Uğur Akbaş’ın atletli haliyle yatakta kahvaltı yaparken paylaştığı fotoğrafını programında yayınlayan Bilal Özbilge’ye hakaret ve tehdit ettiği iddia edilen Akbaş hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme, duruşmalara katılmayan iş adamı Akbaş hakkında yakalama kararı çıkarttı.

İş adamı Ali Uğur Akbaş’ın yatakta atletli haliyle kahvaltı yaparken ki fotoğrafını eşi Yeliz Yeşilmen’in sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması, uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Televizyon programı yapımcısı Bilal Özbilge’nin fotoğrafı programda yayınlaması üzerine arayıp hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edilen iş adamı Akbaş hakkında ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akbaş, şikayetin ardından soruşturma aşamasında telefon konuşmasını içeren ses kaydının kendisine ait olmadığını belirtti.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Bilal Özbilge ve her iki tarafın avukatları katılırken, sanık Uğur Akbaş katılmadı. Özbilge’nin avukatı Levent Karakoç, sanığın adreslerine tebligat çıkarıldığını fakat tebligatların iade edildiğini belirterek, savunması alınmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Uğur Akbaş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

(İHA)

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