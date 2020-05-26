Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama: Çözmeye çalışıyoruz

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz gün Instagram hesabından, “Çok büyük fedakarlıklar yaptım, sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum” diyerek hıçkıra hıçkıra ağladığı anları paylaşmıştı.

“BİRAZ TATSIZ OLAYLAR YAŞANDI”

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçen Yeşilmen “Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımız sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok.” ifadelerini kullandı.

BERGEN’E NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Bergen, 31 Ekim 1982’de eşi tarafından yüzüne atılan kezzap görme yetisini kaybetmişti. Bergen, 14 Ağustos 1989’u 15 Ağustos’a bağlayan gece, Adana’da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülmüştü.