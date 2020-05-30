Yeliz Yeşilmen sosyal medyadan yayınladığı videoyla gündeme düştü. Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nerelidir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Oynadığı dizilerle tanınan ve evlendikten sonra ekranlarda görülmeyen Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İlk olarak Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programıyla adını duyurdu. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisindeki "aptal sarışın" karakteriyle hafızalara kazındı. Yeliz Yeşilmen'e dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?



Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Adana'da İbrahim Tatlıses'in TV'sinde çalışırken İstanbul'a gelmeye karar verdi. Kral TV'de VJ olarak çalışmaya başladı arından Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Yine Mehmet Ali Erbil'in de yer aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de ve Dansöz adlı sinema filmlerinde rol aldı. Şarkıcılıkta da kendisini deneyen Yeliz Yeşilmen'in özellikle “Fıstık Çıkı Çıkı” şarkısı çok konuşuldu. İş adamı Ali Uğur Akbaş’la 2010 yılında nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra sakin bir yaşam tercih eden Yeliz Yeşilmen'in Birbey ve Asya isimli iki çocuğu var.

ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?

Ali Uğur AKBAŞ, 1963 yılında Adana'da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atılarak İnşaat, Turizm, Petrol ve Nakliye sektörlerinde şirketler kurarak birçok faaliyette bulundu. Ali Uğur Akbaş, Cerenkent İnşaat ve Özaltınbaş Lmt. Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.