Yeliz Yeşilmen kaç yaşında? Yeliz Yeşilmen eşi kim?

Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, eşi kimdir? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Yeliz Yeşilmen bugün Kanal D'nin sevilen programı İkinci Sayfa'ya konuk oldu. Kızı ve eşiyle çekildiği kareleri sosyal medyadan paylaşan Yeşilmen magazin gündeminde yaptığı açıklamalarla da dikakt çekiyor. Programı izleyen izleyiciler Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, eşi kim? diye merak ediyor. İşte yanıtı..

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Türk model ve dizi oyuncusu Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 yılında Adana’da doğdu.İlk olarak Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol aldı. Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol aldı.

Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni(2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı. 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile hayatını birleştiren Yeliz Yeşilmen’in Birbey ve Asya isimli iki çocuğu var.

YELİZ YEŞİLMEN EŞİ ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?

Ali Uğur AKBAŞ, 1963 yılında Adana’da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamladıktan sonra iş hayatına atılarak İnşaat, Turizm, Petrol ve Nakliye sektörlerinde şirketler kurarak birçok faaliyette bulundu. Halen Cerenkent İnşaat ve Özaltınbaş Lmt. Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Türkiye ve Dünya’nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan Ali Uğur AKBAŞ, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferans ve panellere katılarak bizzat birçok organizasyonun içinde de yer almıştır. Bunların yanında başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede gençlik, spor ve kültürel etkinlere katılarak, ata sporumuz güreş başta olmak üzere çeşitli sportif faaliyetlere katılmış, maddi ve manevi desteklerde bulunmuştur. İş dünyasının önde gelen iş adamlarından olduğu gibi spor dünyasında da birçok spor kulübün başkanlığını ve yöneticiliğini yapmaktadır. Adana Demirspor Kulübü’nün 2. Başkanlığını yürütmektedir. AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesidir. Aynı zamanda Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır.