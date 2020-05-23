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  3. Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde anlattı: Bitmeyen acılarım var!
23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:23 | Son Güncelleme:

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde anlattı: Bitmeyen acılarım var!

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde anlattı: Bitmeyen acılarım var!

Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi. Gözyaşlarına boğulan Yeşilmen, "Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var" dedi.

Instagram hesabından hüngür hüngür ağlayarak video çeken Yeliz Yeşilmen, "Bazen kelimeler düğümlenir hiçbir şey söyleyemezsin. Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var. Anlatacak, paylaşacak kimsem yok. İçimdeki duyguları dökmezsem aklımı kaçırabilirim, ölebilirim" dedi.

Anne ve babasının olaylardan habersiz olduğunu söyleyen Yeliz Yeşilmen daha sonraki paylaşımlarında ise şunları söyledi:

"Her şeyi sabredip, susan kadınlardanım. Ama ağzımı bir açtım mı terbiyemi bozmayarak öyle şeyler kanıtlarım ki sizin de ağzınız açık kalır. Şuan kimseye bir şey açıklamıyorum, açıklamayacağım. Ok yaydan çıkmıştı, duruldum."


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