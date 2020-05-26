Yeliz Okur eşinin doğum gününü böyle kutladı

Basketbolcu Mehmet Okur ile evli olan ve mutlu beraberliklerinde 16 yılı geride bırakan Yeliz Okur, eşi Mehmet Okur’un yeni yaşını Instagram hesabından kutladı.

“YAŞAMIMA KATTIĞIN BÜTÜN GÜZELLİKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Yeliz Okur, beraber yer aldıkları fotoğrafın altına “Yeni yaşının sana sağlık ve huzurla beraber yeni ilkler, yeni başarılar getirmesini diliyorum canım. Yaşamıma kattığın bütün güzellikler için sana teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun bitanem” notunu düştü.