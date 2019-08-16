Yeliz Akkaya: Dizilerde zaman kaygısı yaşıyoruz

Recep ASLAN

Cinnet’ filminin senaryosu geldiğinde sizi en çok etkileyen ne oldu?

Daha önce korku türünü hiç denememiştim. Türkiye’de korku filmi dendiğinde kültürümüzden dolayı yüzde yüzü cin temalı oluyor... Yer aldığım filminde evet bir kısmında bu konu işlendi fakat izleyiciyi çok daha başka bir sürpriz kafalarını meşgul edecek. Kendilerini sorgulayacak sorular ile salondan çıkacaklarına eminim.

Rolünüzden bahsedebilir misiniz?

Nida karakterini canlandırdım. Nida, işinde oldukça başarılı düzgün aile hayatı olan biri. Bir sabah uyandığında hatırlamadığı cinnet ve görüntüleri internette yayılınca olayı araştırmaya koyulan ve araştırdıkça çok farklı konular ile yüzleşen bir kadının hikayesi…

Çekimler sırasında ilginç durumlar ile karşılaştınız mı?

Bahsi geçen spiritüel bir olaysa hayır ekipçe böyle bir olayla karşılaşmadık. Ama bazı sahneleri çekerken heyecanımızdan ve isteğimizden ekipçe çok daha fazlasını yaptığımıza eminim.

KORKU FİLMİ EĞLENCELİ

Korku filmleri hakkındaki görüşleriniz nelerdir? İzleyici olarak sevdiğiniz bir tür müydü?

Oldukça yakından takip ettiğim bir türdür.

Hemen hemen çıkan çoğu filmi iddialı olacak ama izlemişliğim vardır. Hatta ilk korku sineması ile tanışmam “Shining” Türkçeye ‘Cinnet’ olarak çevrilen Jack Nicholson’ın filmidir ki hâlâ izlediğimde tüylerim diken diken olur.

Rolünüz için özel bir hazırlık süreci geçirdiniz mi yoksa kendi tecrübelerinizden yola çıkarak mı karakteri oluşturdunuz?

Fazlaca okuma provası, sahneye girmeden önce hareket provası aldık. Tabii ki okurken de sahne içinde de sorularımız oldu yönetmenimize. O yüzden de kayıt dendiğinde her şey su gibi akıp gitti.

Korku filminde oynamak nasıl bir duygu?

Oldukça eğlenceli... Kamera arkasında olmak, film için çok önemli sahnelerin hazırlık aşamasına birebir tanık olmak paha biçilemez.

FİLMİN HAZIRLIK SÜRECİ KOLAY

Sinema ya da dizide rol alıyor olmanın oyunculuk açısından en bariz farkı nedir?

Dizide zaman kaygısı var tabii ki filmde de var ama dizi kadar hızlı tempolu değil. Hazırlık aşamanız daha uzun sürüyor. Başı sonu belli olduğu için karakter çıkarırken daha sağlıklı bir yol çizme fırsatı sunuyor. Dizi dediğim gibi daha hızlı daha pratik ama tabii ki ikisinin de yeri ayrı.