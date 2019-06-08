08 Haziran 2019 Cumartesi 01:08 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 01:11
Hadise'den iddialı çıkış: Yazın şarkısı bende
Kıbrıs’ta konser veren sanatçı Hadise, 2 saat boyunca yerinde durmadı.
Enerjisini hiç kaybetmeyen sanatçı, bir marka için yaz şarkısı hazırladığını söyledi. Hadise, “Markada yer aldığım ve insanlara mesajlar vereceğim için çok heyecanlıyım. Seyirciyle birlikte sosyal medyadan seyircinin yardımıyla yazın şarkısını hazırlıyoruz” dedi. Hadise’yi dinlemeye gelenler arasında Yıldız Tilbe vardı. Tilbe’yi sahneye davet eden Hadise, birlikte şarkı seslendirdi.