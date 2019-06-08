Hadise'den iddialı çıkış: Yazın şarkısı bende

Enerjisini hiç kaybetmeyen sanatçı, bir marka için yaz şarkısı hazırladığını söyledi. Hadise, “Markada yer aldığım ve insanlara mesajlar vereceğim için çok heyecanlıyım. Seyirciyle birlikte sosyal medyadan seyircinin yardımıyla yazın şarkısını hazırlıyoruz” dedi. Hadise’yi dinlemeye gelenler arasında Yıldız Tilbe vardı. Tilbe’yi sahneye davet eden Hadise, birlikte şarkı seslendirdi.