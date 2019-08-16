Yaz rotası Marbella

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İspanya’nın Çeşme’si dünya sosyetesinin Fransız Rivierası’ndan sonra en çok tercih ettiği yaz lokasyonlarından biri Marbella. Yaşlılar lüks hizmet tercih ettiği için Sardinia’yı tercih ediyor, genç sosyete ise Marbella’da buluşuyor. Aslında salaş bir lüks hakim Marbella’da... Öyle 7 yıldızlı oteller, rezidanslar, yat partileri beklemeyin ama harcanan paranın farkı yok. Otel ve yeme-içme fiyatları epeyce yüksek. Türklerin çoğu Airbnb uygulamasından kısa süreli ev veya villa kiralayarak Marbella’yı tercih ediyor.

GEZİLECEK YERLER

Turistik gezilecek fazla tarihi bir yer yok. Müze, galeri gibi kültürel geziler içinde uygun bir destinasyon değil. Gündüz-gece en işlek yer Puerto Banus Marina’sı. Alışveriş için gecenin geç saatlerine kadar dünya markaları da dahil olmak üzere dükkanlar açık. Tatilde gece 12’de de mağaza gezebilmek keyifli oluyor tabii. Nargile kafeler başta olmak üzere yine kafe ve restoranlar marinayı sürekli hareketli tutuyor. Burası dışında Marbella eğlencesini yaşamak için gelenlerin gündüzleri tercihi havuz kulüpleri oluyor. Denize girebileceğiniz plajlar da var. Fakat biliyorsunuz plajları özel işletmeler kapatamıyor, halka açık olmak zorunda. Bu nedenle daha kapalı eğlence arayanlar özel DJ’lerin sahne aldığı havuzları tercih ediyor. Havuz kulüplerine öğle yemeği için de gidebilirsiniz fakat yatak dedikleri havuz şezlonglarında güneşlenip havuzun tadını çıkarmak istiyorsanız en uygun fiyatlı yatak kişi başı 150 euro. Havuza yakın bir yatak tercih ederseniz vah halinize... Kişi başı 500 euroyu gözden çıkaracaksınız (Bu fiyat harcamak zorunda olduğunuz minimumu gösteriyor.)

GECE HAYATI

Havuz partisinden çıkışta haliniz kaldıysa akşam yemeğine geçebilirsiniz. Popüler restoranlarının çoğu sanıldığı gibi deniz kenarı değil daha denize uzak konak şeklindeki yapılar. Daha serin oluyormuş mekân… Bu nedenle daha çok tercih ediliyormuş. Rezervasyon konusu büyük sıkıntı. Rezervasyonsuz adım atarsanız popüler bir restorana, derdinizi bile anlatamadan kapı dışarı oluverirsiniz. Mekân kapıları bu konuda kaba ve hiç yardımsever değil. Rezervasyonları da bazı mekanlar için 1 hafta önceden yapmalısınız ama değer mi derseniz değer. Genelde kalbur üstü aileler veya Hollywood yıldızlarıyla karşılaşıyorsunuz bu tarz mekânlarda. Akşam yemeği için giremediyseniz de hiç üzülmeyin. Marbella tatilcileri akşam yemeklerini genelde geçiştirip direkt mekânlarda müzik sesi yükselip kulübe dönerken geliyorlar. Gece atmosferi daha keyifli ve kalabalık oluyor. Benim önerim Marbella için 3 gün çok yeterli.