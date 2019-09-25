Adriana Lima ile Türk işadamı Emir Uyar hakkında flaş iddia!

İlk olarak 3 ay önce Venedik tatilinde birlikte görüntülenen Adriana Lima ile Türk işadamı Emir Uyar’ın aşkı kısa sürdü. Victoria’s Secret’ten emekli olan Adriana Lima, Metin Hara’nın ardından birlikteliğe başladığı Emir Uyar’dan ayrıldı. Dünyaca ünlü model, Uyar’ı sosyal medya hesaplarından sildi. Arkadaş listesinden Emir Uyar’ı çıkaran Adriana Lima’nın yeniden barışıp barışmayacağı merak konusu oldu. Bu beraberliğe Emir Uyar’ın annesi Sevim Uyar’ın çok üzüldüğü ve karşı çıktığı söyleniyordu.