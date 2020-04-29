TV yayın akışı : TV'de bugün ne var? 29 Nisan Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı belli oldu!
TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. 29 Nisan TV yayın akışı belli oldu. Bugün TV'de sevilen oyuncu Tolga Çelik'in Arkadaşım Hoşgeldin isimli programı yayınlanacak. ‘Evde kal' çağrılarına uyup da ekranları başında oturan vatandaşlar 29 Nisan Çarşamba yayın akışı ile ilgili bilgi almak istiyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı listesi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
TV’de bugün ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 29 Nisan Çarşamba televizyon yayın akışı belli oldu. Bu akşam TV’de bir Yeşilçam efsanesi olan Salak Milyoner filmi yayınlanacak. 29 Nisan Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Kuruluş Osman ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)
23.45 Son Durak
00.45 Gözcüler 2: Son Kahraman ‘TV Sinema’
02.15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.15 Eyyvah Eyvah ‘TV Sinema’
00.30 Hayat Tamircisi
02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 Ana Haber
18.30 Mesnevi’den Hikayeler
19.00 Kuşlarla Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.05 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
21.40 3’te 3 Tarih
23.20 Mesnevi’den Hikayeler
23.40 Kuşlarla Yolculuk
00.10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02.35 Sahur Bereketi
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20.30 Biz Size Döneriz ‘TV Sinema’
22.45 Olmaz Böyle Şey ‘TV Sinema’
00.45 Şevkat Yerimdar
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Salak Milyoner ‘TV Sinema’
21.45 Güldür Güldür Show (TKR)
23.45 Zümrüt Yeşil
01.45 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
02.15 Bekir Köse ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Arkadaşım Hoşgeldin
00.45 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)
02.50 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi