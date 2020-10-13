13 Ekim 2020 Salı 15:24 | Son Güncelleme:
Yavuz Bingöl'ü yıkan ölüm!
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün uzun zamandır kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsun Pul, 51 yaşında hayatını kaybetti. Bingöl, kardeşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
Türk halk müziğinin efsane isimleri arasına girmeyi başaran Yavuz Bingöl'ü yıkan ölüm haberi kız kardeşinden geldi. Annesinin uzun zamandır devam eden alzheimer rahatsızlığı nedeniyle zor bir süreç yaşayan Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören kardeşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
Yavuz Bingöl 51 yaşındaki kardeşi Fatma Efsun Pul'un vefatıyla yıkıldı. Annesinin alzheimer tedavisi gördüğünü Nokta programında gözyaşlarıyla anlatan Bingöl, bu kez 8 yıldır kanser tedavisi gören kardeşinin vefatıyla sarsıldı.
TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacak.